Ricardo Moccero acompaña y respalda la unidad para la aprobación del presupuesto bonarense del Gobernador Axel Kicillof

Desde Coronel Suárez, el Intendente Ricardo Moccero respalda firmemente al Gobernador Axel Kicillof en la solicitud de aprobación de las tres herramientas esenciales para el desarrollo de la Provincia: Presupuesto 2025, Ley Fiscal Impositiva y autorización de Endeudamiento.

“Es fundamental que la Legislatura apruebe este paquete de leyes para asegurar la continuidad de obras, inversiones en seguridad y la protección de derechos de los bonaerenses. No podemos permitir que se frene el crecimiento de nuestra Provincia, ni que los distritos sean afectados por ajustes o riesgos financieros”, expresó Moccero.

El Presupuesto 2025 presentado por el Gobernador no propone ajustes, sino que prioriza derechos e inversiones estratégicas en infraestructura, salud y educación. A su vez, la Ley Fiscal Impositiva garantiza que no se aumentará la carga tributaria en términos reales, mientras que el pedido de endeudamiento se limita a la refinanciación de los compromisos adquiridos en gestiones anteriores, sin engrosar la deuda provincial.

“La falta de aprobación generaría un ajuste forzado y pondría a la Provincia en riesgo de default, algo que afectaría directamente a cada uno de los municipios y a todos los bonaerenses. Desde Coronel Suárez apoyamos esta gestión, porque entendemos que garantizar el financiamiento es garantizar el futuro de nuestra gente”, afirmó el Intendente.

Por una Provincia que sigue creciendo, trabajemos juntos para que estas herramientas se conviertan en realidades concretas.

#GestiónKicillof #ProvinciaEnCrecimiento #UnEstadoPresente #GestiónMoccero