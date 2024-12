Recolección de residuos durante las fiestas

Ante la llegada de los días festivos, el Municipio de Coronel Suárez informa que el servicio de recolección de residuos en toda la ciudad cabecera se realizará los días martes 24 y 31, a partir de las 6 am.

✅En tanto los días 25 de diciembre y 1 de enero NO HABRÁ RECOLECCIÓN.

✅A los vecinos de Santa Trinidad y Santa María se les informa que los días miércoles 25 de diciembre y 1° de enero NO HABRÁ RECOLECCIÓN de residuos.

✅En Pueblo San José, la recolección se realizará con NORMALIDAD los días miércoles 25 de diciembre y 1 de enero.

‼️Cabe destacar que LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA SE DESARROLLARÁ DE MANERA NORMAL EN LA CIUDAD CABECERA Y PUEBLOS ALEMANES.

🤲🏻Se solicita a toda la comunidad que deposita residuos secos en los Puntos Limpios que lo haga de manera consciente y sean sólo residuos reciclables: plástico, telgopor, cartón, vidrio.

🤲🏻“Colaboremos entre todos para mantener limpio y cuidado nuestro querido Coronel Suárez. Seamos responsables y saquemos las bolsas de residuos los días que corresponden”.