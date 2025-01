Recolección de Residuos durante las Fiestas de Fin de Año

El Municipio de Coronel Suárez informa cómo se realizará el servicio de recolección de residuos en el marco de las fiestas de fin de año

🔸 Ciudad Cabecera:

Residuos húmedos: Se recolectarán el martes 31, a partir de las 6 am.

Sin recolección: el 1° de enero no habrá servicio.

🔸 Pueblos Alemanes:

Santa Trinidad y Santa María: No habrá recolección de residuos húmedos el 1° de enero.

Pueblo San José: El servicio se realizará con normalidad el 1° de enero.

🔹 Recolección Diferenciada:

El servicio se desarrollará con normalidad en la ciudad cabecera y los Pueblos Alemanes.

📍 Puntos Limpios:

Se solicita a los vecinos depositar únicamente residuos reciclables como plástico, telgopor, cartón y vidrio.

🙌 Colaboremos juntos para mantener limpia y cuidada nuestra ciudad. Saquemos los residuos sólo los días correspondientes. ¡Gracias por su compromiso! 💚