Recolección de residuos durante Año Nuevo

El Municipio de Coronel Suárez informa que el servicio de recolección de residuos domiciliarios se realizará los días miércoles 31 y viernes 2 de enero, a partir de las 5 am.

✅En tanto el 1 de enero NO HABRÁ RECOLECCIÓN.

Cabe destacar que la RECOLECCIÒN DE RESIDUOS RECICLABLES correspondiente al 1 de enero, dentro de las 4 avenidas, comenzará a partir de las 9:30hs.

PUEBLOS ALEMANES:

✅A los vecinos de Santa Trinidad y Santa María se les informa que el 1° de enero NO HABRÁ RECOLECCIÓN de residuos.

✅En Pueblo San José, no habrá recolección de ramas los días jueves 1° y viernes 2 de enero.

🤲🏻Se solicita a toda la comunidad que deposita residuos secos en los Puntos Limpios que lo haga de manera consciente y sean sólo residuos reciclables: plástico, cartón, vidrio.

🤲🏻“Colaboremos entre todos para mantener limpio y cuidado nuestro querido Coronel Suárez. Seamos responsables y saquemos las bolsas de residuos los días que corresponden”.