PUEBLO SAN JOSÉ: Cronograma de Recolección de ramas y bolsas con pasto

La delegación Municipal de Pueblo San José informa el recorrido semanal de la recolección de ramas y bolsas de pasto, por calles y sectores.

Ingresá al link: https://bit.ly/sanjoseramas

📌 Recordá:

✔️ Sacar ramas y bolsas un día antes de la pasada del camión.

✔️ Dejarlas sobre la vereda, NO en el cordón cuneta.

✔️ En caso de lluvia, que las bolsas puedan levantarse sin romperse.

🔹 LUNES

Conrado Walter – José Weyer – Kamenka – San José (entre Martín Güemes y Conrado Walter) – Uruguay (entre Martín Güemes y Conrado Walter) – José Walter – Raúl Caccavo – San Pablo (entre José Walter y Berutti) – San José (entre Raúl Caccavo y Fund. Eduardo Casey) – Berutti (entre Raúl Caccavo y Fund. Eduardo Casey) – Matías Hippener – Delher – Néstor Kirchner – Los Inmigrantes – Río Volga – Luis Servet – Vollmer – 13 de Abril – Los Colonos

🔹 MARTES

Junín – Deán Funes – Blas Pareras – San Pablo (entre Maipú y Av. Alem del Volga) – Maipú – Juan José Paso – Fco. Ramírez – Padre Scharle – Sauce Corto

🔹 MIÉRCOLES

Martín Güemes – Junín (entre Cortada y Martín Rodríguez) – Uruguay (entre Av. San Lorenzo y Martín Güemes) – San José (entre Av. San Lorenzo y Martín Güemes) – Martín Rodríguez – Miguel Cané – Paraguay – Tuyutí

🔹 JUEVES

French – Bolivia – San José (entre Av. Fund. E. Casey y Av. San Lorenzo) – Berutti (entre Av. Fund. E. Casey y Av. San Lorenzo) – M. Moreno – Enrique Schwab – Gral. Paz – Cordillera – Coronel Pringles – Hermanas M. S. P. S.

🔹 VIERNES

Av. Alemanes del Volga – San Pablo (entre Av. Alem del Volga y Cortada) – Av. Fundador E. Casey – Av. San Lorenzo

¡Gracias por colaborar para que San José esté más limpia y ordenada! 💚