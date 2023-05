Primer encuentro de Fútbol Femenino, categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14

Organiza el Municipio de Coronel Suárez. Sábado 6 de mayo a partir de las 10 en el Polideportivo Municipal de calle Israel. Participarán los clubes de Tiro Federal de Villa Belgrano, Estudiantes Ferroviario Mitre, Atlético Huanguelén, Independiente de San José, Blanco y Negro, Deportivo Sarmiento y San Martín de Santa Trinidad