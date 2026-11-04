Este martes 10 de noviembre, el Mercado de las Artes será escenario de una gran celebración para reencontrarnos con nuestras tradiciones, esas que forman parte de nuestra historia, nos identifican y queremos transmitir a las nuevas generaciones.
La Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Gestión Cultural, junto a las agrupaciones folclóricas La Tranca y Dejando Huellas, invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche bien argentina.
¡Preparate para bailar y celebrar!
20:00 hs. | Taller Folclórico Gratuito
Abierto a toda la comunidad. ¡No necesitás experiencia, solo ganas de bailar y disfrutar!
21:00 hs. | Gran espectáculo folclórico
Con las presentaciones de las agrupaciones La Tranca y Dejando Huellas, y la actuación especial de Valeria Soledad.
Mercado de las Artes
Entrada libre y gratuita
Habrá servicio de cantina.
¡Queremos que Coronel Suárez se vista de celeste y blanco! Embanderemos nuestros hogares, compartamos nuestras costumbres y celebremos esa identidad que nos une.
Porque mantener vivas nuestras tradiciones es honrar nuestra historia y compartirla con quienes vienen.
¡Traé tu bandera, sumate a la fiesta y celebremos juntos el orgullo de nuestras raíces argentinas!
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