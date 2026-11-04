Invitación especial: Inauguración de la Muestra Fotográfica “MIRADAS”

Tenemos el agrado de invitarlos a la apertura de la exposición colectiva de obras fotográficas “MIRADAS”, realizada por los integrantes del Taller de Fotografía de Sebas Andes. Tenemos el agrado de invitarlos a la apertura de la exposición colectiva de obras fotográficas “MIRADAS”, realizada por los integrantes del Taller de Fotografía de Sebas Andes.

La cita es hoy en nuestra institución para disfrutar de una propuesta cultural que reúne diversas perspectivas artísticas locales.

Fecha: Hoy, 3 de noviembre

Horario: 20:30 h

Lugar: Biblioteca Popular Sarmiento (Sarmiento 349, Coronel Suárez)

Será un honor contar con su presencia para compartir y celebrar el talento de nuestros artistas. ¡Los esperamos!