Los encuentros que estaban previstos disputarse en la noche del miércoles 18, fueron suspendidos debido a la tormenta. Los mismos se estarán jugando HOY
🥅Torneo de Verano Copa “Automotores del Volga”
✒️Organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez hoy JUEVES 19; se disputa la segunda fecha del torneo, con el siguiente cronograma de partidos:
📎Zona A
🔹21:00 Boca Juniors vs. Blanco y Negro
🔹21:00 Deportivo Sarmiento vs. San Martín ST
📎Zona B
🔹21:00 Independiente vs. Atlético Huanguelén
🔹21:00 El Progreso vs. Unión de Pigüé
