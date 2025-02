PASO 2025: Kicillof dijo que «Milei armó un caos electoral» y no descartó desdoblar en Provincia

El gobernador, que se encuentra en la región, sostuvo que «si se votara el mismo día, por primera vez en la historia habría dos urnas con sistemas distintos».

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto del presidente Javier Milei de suspender las PASO 2025, el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó nuestra región y se refirió al tema, así como no descartó un posible desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

«Desdoblar tiene sus desafíos porque la Provincia tendría que encarar una elección distinta. Y, para colmo, Milei, por primera vez en la historia democrática argentina, mandó una ley del cambio de las PASO en un año electoral. Armó un caos con el sistema electoral».

Kicillof habló en un mano a mano con La Nueva. en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, poco antes de su visita a Bahía Blanca para inaugurar obras en el Camino de Circunvalación junto al intendente Federico Susbielles y el ministro bonaerense de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. En Buratovich, con el jefe comunal Carlos Bevilacqua, encabezó la entrega de 108 títulos de propiedad a familias de ese municipio.

Sobre la posibilidad del desdoblamiento, teniendo en cuenta que los cargos nacionales se elegirán por boleta única mientras que los provinciales y distritales con el método tradicional, agregó:

«Milei cambió el sistema de la nada, sin consultar a la Provincia. Si se votara el mismo día, por primera vez en la historia habría dos urnas con sistemas distintos. ¿Cuánto tiempo llevaría cada votación? Todos sabemos que hay lugares donde se acumula gente para votar. Desde el punto de vista logístico y operativo, Milei nos generó un problema. Es todo responsabilidad de él», sostuvo en diálogo con La Nueva.

«Necesitamos que la gente pueda expresarse con tranquilidad, en paz, según su deseo y voluntad», enfatizó, sin especificar si avanzará con el cambio de calendario electoral en territorio bonaerense pero dando a entender que es una posibilidad en análisis.

Respecto de la alternativa de realizar una interna partidaria en el justicialismo para definir candidaturas, si se confirma que no hay PASO, Kicillof reafirmó su intención de fortalecer la «unidad del campo popular».

«Hice un llamado a conformar un frente con quienes no estamos de acuerdo en eliminar la educación y la salud públicas, en desmantelar la obra pública o en considerar más importante visitar a Elon Musk que a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Quienes rechazamos eso tenemos que ponerle un freno», manifestó.

El acto en Villarino se llevó a cabo en el Centro Educativo y Cultural de Mayor Buratovich y contó con la presencia, además de Katopodis, del ministro de Trabajo, Walter Correa; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; el director provincial de Coordinación de la Gestión Territorial Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán; la exintendenta Patricia Cobello, además de concejales y concejalas.

«Hoy me voy de acá con una lista de obras y necesidades. Se requiere más Estado, no menos. Después de lo que pasó en la elección anterior, buscamos coherencia. Se necesita más educación, más salud, más trabajo y producción. Y no es por Milei», concluyó Kicillof.

Fuente: lanueva.com