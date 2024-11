NUEVA ETAPA EN LA VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE

Se amplía la cobertura y se incorporan todos los municipios bonaerenses 💉✠.

👉Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, tuviste dengue y tenés entre 15 y 59 años, vas a recibir el turno por correo para la aplicación de la primera dosis.

👉El esquema de vacunación es de 2 dosis separadas por al menos 3 meses, logrando la protección efectiva luego de 10 días de la segunda aplicación. La vacuna tiene alta eficacia para evitar casos graves y hospitalizaciones por dengue.

✍️🏼Si cumplís los requisitos, pero no recibiste el correo con la notificación del turno, podés anotarte a través de Mi Salud Digital Bonaerense: http://ms.gba.gov.ar/sitios/misalud/

❗️Tené en cuenta las contraindicaciones de la vacuna.

‼️La vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia ya que es una vacuna a virus vivo atenuado y no se cuenta con datos sobre posibles efectos adversos sobre el feto o el bebe.

‼️Además, esta vacuna no debe administrarse a inmunocomprometidos (inmunodeficiencia congénita o adquirida), a personas en tratamiento con quimioterapia, inmunosupresora o corticoides a altas dosis.