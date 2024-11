“Mi escritura, mi casa”

La provincia tomó firma de escrituras a 19 familias de los pueblos alemanes y barrios de Suárez

👫Representantes de la Escribanía General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, tomaron en la jornada del jueves 28 de noviembre; firmas a vecinas y vecinos de diversos barrios de los pueblos alemanes y Coronel Suárez, garantizándoles la seguridad jurídica tan esperada.

🫶“En un momento en el cual la palabra del Estado es tan denostada, donde se dice que el Estado no tiene que intervenir; esta acción demuestra el trabajo de un Estado presente brindando respuestas como Municipio y como Provincia a los vecinos” destacó el secretario de Gobierno y Seguridad Gastón Duarte durante la toma de firmas en representación del Intendente Ricardo Moccero.

🖋️El programa “Mi escritura, mi casa” fue impulsado por el gobernador, Axel Kicillof, a principios del año 2020, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a vecinos y vecinas que no pudieran acceder a su escritura de forma particular, y desde ese entonces ya gestionó más de 130 mil títulos en los 135 municipios bonaerenses.

