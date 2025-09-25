Mauro Moccero entregó aportes económicos a instituciones educativas del distrito

“La educación es la base del desarrollo de nuestras comunidades, por eso desde el Municipio seguimos acompañando y apoyando a las instituciones educativas del distrito”, expresó el Intendente Interino Mauro Moccero al encabezar en el mediodía de este martes 23 de septiembre la entrega de aportes económicos a diferentes establecimientos escolares.

➡️En esta oportunidad recibieron el acompañamiento municipal:

*️⃣Jardín N° 910

*️⃣Colegio Nacional

*️⃣E.E.S. N° 5

*️⃣E.E.P. N° 14

*️⃣E.E.P. N° 20

*️⃣C.E.C. N° 801

*️⃣E.E.S. N° 8

👤El jefe comunal destacó la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo de las instituciones y reafirmó el compromiso de la gestión municipal con la educación pública y el trabajo en conjunto.