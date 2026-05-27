Operativos de alcoholemia y verificación de documentación en puntos estratégicos del distrito

Los operativos se llevaron adelante en puntos clave de la ciudad cabecera, donde se realizaron test de alcoholemia a conductores de autos y motos, además de controles de documentación obligatoria como licencia de conducir, cédula y seguro vigente.

En un trabajo en conjunto entre la secretaría de Gobierno y Seguridad, el área de Inspección y Tránsito, junto al acompañamiento de la Policía Comunal, durante el último fin de semana se labraron 7 infracciones por alcoholemia positiva.

Estos controles forman parte de la política de seguridad vial que impulsa la Gestión de Gobierno, con el objetivo de prevenir siniestros, promover una conducción responsable y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

“Estamos trabajando fuertemente en el territorio, con controles en rutas, accesos y zonas urbanas, porque entendemos que la prevención es clave para salvar vidas”, expresó el secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte.