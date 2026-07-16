DESFILE DEL 6 DE AGOSTO

La Dirección de Gestión Cultural invita a todas las instituciones que participarán del Desfile Cívico Institucional a completar la reseña que será leída durante el evento.

Podrán hacerlo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/QJC52vUbde2N5H8n8

También podrán retirar o entregar la reseña de manera presencial en la Dirección de Gestión Cultural, ubicada en el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges”, de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00.

Hay tiempo hasta el 4 de agosto.

Consultas: 2926-429263.