La Profe Lucía Guerra llegó a Coronel Suárez y la bienvenida no podía ser de otra manera

La profesora de Patín, Lucía Guerra , llegó a Coronel Suárez en la tarde del domingo con el título de Campeona de la Américas Cup en Orlando 🏆

Alumnas, alumnos, padres y familiares la recibieron con enorme cariño, como no podía ser de otra manera. También el presidente del Club Independiente Clemente Schwerdt se acercó para saludarla y felicitarla por este logro tan importante.

✨ A disfrutar este gran triunfo que es orgullo de todo el club y de la ciudad.