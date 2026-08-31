Con una gran convocatoria, el domingo 30 de agosto se desarrolló en el Club El Progreso de Pueblo Santa María la 21º edición de la Fiesta Regional de los Mil Abuelos, una jornada marcada por la alegría, el encuentro y la participación de personas mayores de toda la región.
La celebración reunió a delegaciones de Coronel Suárez, Bahía Blanca, Espartillar, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Tres Lomas, General La Madrid, Saavedra y Sierra de la Ventana, además de instituciones y centros de jubilados de Huanguelén, los pueblos alemanes y distintas localidades del distrito.
Las instalaciones del club se colmaron de música, baile, almuerzo, sorteos y, sobre todo, abrazos y reencuentros. Fabián y Silvina Díaz fueron los encargados de amenizar la jornada.
En representación del Ejecutivo Municipal estuvieron presentes el director del Consejo de Personas Mayores, Osvaldo Lezica; el director de Gestión Cultural, Marcelo Castorina; el secretario de Servicios Públicos, Alfredo Crunger y Giuliana Urban de secretaria de Gobierno.
Lezica, impulsor y uno de los principales referentes de esta tradicional celebración, agradeció especialmente a las delegaciones que recorrieron cientos de kilómetros para participar y destacó el trabajo cotidiano de profesores, talleristas, coordinadores, profesionales y trabajadores que acompañan a las personas mayores.
Además, puso en valor el trabajo articulado con los centros de jubilados y las instituciones de todo el distrito. “Esto es un trabajo conjunto, esto es un trabajo social”, remarcó.
Por su parte, Estefanía Bohn, coordinadora del área de Personas Mayores de Pueblo Santa María, recordó que el próximo 5 de septiembre se cumplirán 15 años de la creación del Consejo de Personas Mayores en Santa María, destacando los vínculos de amistad, afecto y acompañamiento construidos durante todos estos años.
Una vez más, la Fiesta de los Mil Abuelos renovó su espíritu: encontrarse, compartir y celebrar juntos
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