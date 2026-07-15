La EMMCoS abre sus puertas para compartir el talento de sus estudiantes

Te invitamos a disfrutar de las muestras de mitad de año, una oportunidad para acompañar el trabajo, el aprendizaje y la pasión por la música que se vive durante todo el año en la institución.

Cronograma:

Martes 14 de julio

19:00 hs | Canto

EMMCoS – Lamadrid 1250

Viernes 17 de julio

19:30 hs | Ensamblada Eléctrica

Mercado de las Artes

¡Te esperamos para compartir dos semanas llenas de música, emoción y mucho talento local!