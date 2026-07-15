Te invitamos a disfrutar de las muestras de mitad de año, una oportunidad para acompañar el trabajo, el aprendizaje y la pasión por la música que se vive durante todo el año en la institución.
Cronograma:
Martes 14 de julio
19:00 hs | Canto
EMMCoS – Lamadrid 1250
Viernes 17 de julio
19:30 hs | Ensamblada Eléctrica
Mercado de las Artes
¡Te esperamos para compartir dos semanas llenas de música, emoción y mucho talento local!
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La EMMCoS abre sus puertas para compartir el talento de sus estudiantes
Te invitamos a disfrutar de las muestras de mitad de año, una oportunidad para acompañar el trabajo, el aprendizaje y la pasión por la música que se vive durante todo el año en la institución.
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