Gran respuesta del público para el Teatro de Títeres Burbujas en la Biblioteca Popular Sarmiento

Con una importante concurrencia de familias, el pasado domingo 12 de julio se presentó en la Biblioteca Popular Sarmiento el espectáculo “El Ratoncito Pérez espera a Pérez”, a cargo del titiritero Fabián Villarreal, del Teatro de Títeres Burbujas.

La propuesta conquistó a grandes y chicos, que siguieron con entusiasmo las aventuras del entrañable personaje en una tarde colmada de risas, emoción y participación.

El cálido clima que se vivió durante toda la función puso de manifiesto el talento de Fabián Villarreal para conectar con el público, ofreciendo un espectáculo de gran calidad artística que convirtió la jornada en un inolvidable encuentro familiar.

La Biblioteca Popular Sarmiento continúa apostando a propuestas culturales abiertas a la comunidad, promoviendo espacios de recreación, imaginación y encuentro para todas las edades.