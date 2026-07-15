EL CEF 70 INAUGURÁ SU SEDE PROPIA

Te invitamos a compartir la inauguración de un espacio que fortalecerá el deporte, la educación y la inclusión de cientos de niñas, niños, jóvenes y adultos del distrito.

Jueves 16 de julio

16:00 horas

Merceditas y Primer Triunvirato

¡Te esperamos para celebrar juntos este importante logro para Coronel Suárez!