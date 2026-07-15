Te invitamos a compartir la inauguración de un espacio que fortalecerá el deporte, la educación y la inclusión de cientos de niñas, niños, jóvenes y adultos del distrito.
Jueves 16 de julio
16:00 horas
Merceditas y Primer Triunvirato
¡Te esperamos para celebrar juntos este importante logro para Coronel Suárez!
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