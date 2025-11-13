Felices de anunciar que nuevamente seremos parte de una nueva edición de PLATEADA Feria de arte contemporáneo a realizarse los dias 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata
Frente a la propuesta de esta nueva edición de Plateada Feria;relatos, colecciones y acciones, seleccionamos artistas que en sus obras nuclean la mirada sobre el paisaje y su entorno.
“Todos los horizontes posibles”
Artistas
Daniel Fitte (Sierras Bayas)
Alejandro Cides (Olavarria)
Ce Wagner (Coronel Suarez)
Zulma Etcheverry (Coronel Suarez)
Gestión y curaduria Francisco Salerno , Sebas Arroyo y Sonia Gomez
