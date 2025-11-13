Copa Argentina U16 Femenina

Felicitamos al equipo de vóley del Club Deportivo Sarmiento por su esfuerzo, compromiso y dedicación a lo largo de toda la temporada, que las llevó a participar del 12 al 17 de noviembre en la Copa Argentina U16, disputada en el estadio de 8 canchas de Chapadmalal.

💪Con el acompañamiento permanente de la Dirección de Deportes y del Intendente Ricardo Moccero, las jugadoras representarán con orgullo al club y a Coronel Suárez en esta prestigiosa competencia nacional, que reune a 35 equipos de todo el país, luego de obtener un destacado 5° puesto en la tabla general.

💚♥️ ¡Felicitaciones chicas, cuerpo técnico y familias por este gran logro deportivo!