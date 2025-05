Inicia la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2025

Coordinada por el Consejo de Personas Mayores, la instancia local arranca este 29 de mayo y promete ser una verdadera fiesta del deporte, la cultura y el encuentro.

✔️Cronograma:

📍JUEVES 29/05/25

PESCA

LUGAR: LAGO COCHICO

HORARIO: 10:00

📍LUNES 02/06/25

TEJO MASCULINO CAT. A Y B

LUGAR: Complejo de Tejo Cubierto “Pedro Marzon -Ramón Schwab” (ex corralón Municipal)

HORARIO: 13.00

📍MARTES 03/06/25

TEJO FEMENINO CAT. A Y B

LUGAR: Complejo de Tejo Cubierto “Pedro Marzon-Ramón Schwab” (ex corralón Municipal)

HORARIO: 13.00

📍JUEVES 05/06/25

-TEJO MIXTO CAT. A Y B

LUGAR: Complejo de Tejo Cubierto “Pedro Marzon-Ramón Schwab” (ex corralón Municipal)

HORARIO: 13.00

✔️Cabe destacar que los ganadores en las distintas disciplinas de Cnel. Suárez y Huanguelén jugarán una final local para dirimir quienes representarán en la etapa regional al distrito.