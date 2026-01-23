HURTO Y DEFRAUDACIÓN MEDIANTE USO ILÍCITO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

En el marco de una causa caratulada “Hurto (Art. 162) y Defraudación por uso ilícito de tarjetas de compra, débito o crédito (Art. 173 inc. 15 del Código Penal)”, personal del GTO de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Seccional Primera, tras tareas investigativas que incluyeron análisis de movimientos bancarios y revisión de cámaras de seguridad de comercios, logró establecer la autoría del hecho.

Con fecha 22 de enero de 2026, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca otorgó dos órdenes de allanamiento, obteniéndose resultados positivos:

Vivienda ubicada en calle Baigorria al 1700, domicilio de Ricardo Ezequiel Weht (27 años), quien no se hallaba presente, procediéndose al secuestro de un ticket de compra.

El otro domicilio donde se realizo allanamiento, ubicado en Pasaje Kohen al 600, residencia de Mariano Oscar Ituriza (28 años), ausente al momento, donde se secuestró un DNI perteneciente a la víctima.

El hecho fue denunciado el 14 de enero de 2026 porun ciudadano, quien constató el faltante de tarjetas MasterCard y Visa del Banco Nación, las cuales se encontraban en la guantera de su vehículo, detectando posteriormente consumos no autorizados.

Interviene la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca, continuándose con la investigación