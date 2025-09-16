Cura Malal celebrará su 120° aniversario

Este miércoles 17 de septiembre, a las 11:00, la comunidad de Cura Malal se reunirá en la Plazoleta María del Rosario de San Nicolás para conmemorar sus 120 años de historia.

✨La ceremonia contará con la presencia de la Banda Militar Curamalal del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 “Manuel Belgrano”, que acompañará el izamiento de banderas y la entonación del Himno Nacional Argentino.

🎤Durante el acto, harán uso de la palabra Graciela Anca, en representación de la Comisión del Club Juventud Unida, el delegado de la comunidad Diego Balzi y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta.

🎗️Además, se entregarán reconocimientos a la Banda Militar Curamalal y al vecino Miguel Ángel Balzi, por su trayectoria y compromiso con la comunidad. Como cierre, se descubrirá una placa conmemorativa alusiva al aniversario, símbolo del profundo arraigo y la unión de Cura Malal en sus 120 años de vida.