Huanguelén puso en marcha la Colonia de Vacaciones para Personas Mayores

Con una gran convocatoria, se realizó la apertura de la Colonia de Vacaciones del Consejo de Personas Mayores en Huanguelén, en el predio del Aero Club, con actividades, encuentro y una merienda saludable compartida.

✍️Esta propuesta es una decisión política de la Gestión del Intendente Ricardo Moccero, que invierte en talleres, actividades recreativas y deportivas, y en profesionales que cuidan la salud y el bienestar de nuestros adultos mayores.

Este año, el Municipio afrontó la organización y el financiamiento de la colonia sin el acompañamiento de PAMI, dejando en evidencia la falta de políticas nacionales para los jubilados. Frente a eso, 💯el Estado municipal sigue presente, cuidando y acompañando.

💪Invertir en las personas mayores es invertir en dignidad, inclusión y calidad de vida, con un Estado municipal presente que acompaña y cuida.