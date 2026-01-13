¡Comenzó la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en toda la Provincia!

A partir de este lunes 12, las personas que estén entre la semana 32 y la 36 de su embarazo podrán acercarse a cualquier vacunatorio bonaerense: http://gba.gob.ar/vacunacion/

Recordá que la vacuna es gratuita y obligatoria y que una sola dosis protege a los bebés de las formas graves de bronquiolitis y neumonías