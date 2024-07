Huanguelén conmemoró el Día de la Independencia

El acto se realizó en el Teatro Municipal de la localidad con la presencia de autoridades municipales, el delegado Diego García, abanderados de instituciones educativas y la comunidad de Huanguelén que acompañó la fecha Patria. Bellísimo despliegue folclórico con la participación del ballet de la Peña Pa Usted, el taller Municipal de Danzas Tango y «La Loren Folk»

✍️“Hace 208 años nuestro país comenzaba su historia como Nación independiente y soberana. Hoy, podemos reflexionar que la historia no la hacen solamente los próceres sino también todos nosotros, en nuestro trabajo, en la escuela, en casa, y todos los que entiendan que debemos honrar con nuestro mejor esfuerzo los ideales de aquellos que nos precedieron con valores que deberían estar vigentes, manteniendo las ideas de independencia y de autonomía económica, cultural y social”, afirmó el director de Gestión Cultural Marcelo Castorina como orador del acto oficial por un nuevo 9 de julio.

✋“No permitamos que nadie con ínfulas mesiánicas pretenda arrebatar lo que tanto nos ha costado conseguir; renovemos en este 9 de julio nuestro compromiso con la Patria con el Pueblo, con la historia porque hoy más que nunca necesitamos más Patria, más inclusión, más derechos, más soberanía, más igualdad de oportunidades, más Argentina para todos”, finalizó.

????En representación del Intendente Municipal, el concejal Mauro Moccero presidió el acto acompañado por el delegado municipal Diego García, el secretario de Gobierno Gastón Duarte, el secretario de Servicios Públicos Alfredo Crunger, el delegado de Pueblo Santa Trinidad Guillermo Apphelanz, el concejal Hugo Schulmeister, el consejero escolar Dante Ferrarello, la Inspectora Jefa Distrital de Educación Mónica Gieser, y demás autoridades.

????️Con un discurso que habló sobre la importancia de recordar los derechos de libertad impulsados por los patriotas de 1816, fundados en la necesidad de crear una Patria Libre e Independiente, con valores y respeto por los ancianos y niños, por una educación para todos sin mezquindades políticas; la directora de la escuela Primaria Rural N° 19, Lorena González afirmó ¿qué significa realmente la libertad cuando estamos ante una crisis de valores, en donde el hombre se ha olvidado del hombre, persiguiendo sus propios intereses?

????‍♂️“Mientras estoy hablando acá, hay niños y niñas cuya existencia es invisible, que simplemente desaparecen o mueren arrebatándoles sus derechos, por el mal uso o el abuso de la tan ansiada libertad”, se lamentó la directiva.

????“¿Qué es la libertad cuando muchos ven pisoteada su dignidad? ¿Qué es la libertad cuando ni siquiera nos dignamos a mirar a aquel que sufre, porque aún no nos pasó, no nos tocó, no es nuestro turno? ¿Qué es la libertad cuando nos olvidamos de nuestros ancianos, porque lo viejo es obsoleto? ¿O cuando lo diferente o especial no encaja en nuestras normas o patrones?”, remarcó.

????“Nuestro suelo necesita, personas de buena voluntad que quieran trabajar por nuestra Patria, defendiendo la educación y los derechos de los que más sufren. Apreciemos y valoremos los sueños y promesas de aquellos que nos antecedieron, recordando el sacrificio de ayer, porque sólo así consolidaremos el futuro que queremos”, finalizó la docente Lorena González.