GRAN DESEMPEÑO DE AJEDRECISTAS SUARENSES, EN CORONEL PRINGLES

En las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 7 de la Ciudad de Coronel Pringles, se organizó el Prix de la Asociación de Ajedrez del Sudoeste Bonaerense (ARASO).

Se disputó conjuntamente con las categorías mayores las siguientes subcategorías: sub 18 y sub 16, quedando la diferencia de puntos por categoría en el siguiente orden: en la categoría Sub 16, el 1er lugar fue para Ferreri Tomás y en el 4to lugar, Rodrigo Benítez. También participaron en el torneo Peña Maximiliano y Seitz Emanuel.

En Sub 12, el quinto puesto fue para Nahuel Alesso, de Coronel Suárez.

La última fecha de este Prix (ARASO) se realizará en la ciudad de Bahía Blanca el próximo 27 de octubre, donde se definirán los candidatos para jugarse la gran final provincial de las interligas el 17 de noviembre.