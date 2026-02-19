El tejo reunió a parejas de toda la región en Coronel Suárez

Con la participación de 40 duplas provenientes de distintas localidades de la zona, la ciudad fue escenario de una destacada jornada deportiva que promovió el compañerismo, la integración y el espíritu competitivo entre personas mayores.

👉Organizado por el Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez se desarrolló el pasado sábado 14 de febrero, en el Complejo de Tejo Cubierto “Ramón Schwab-Pedro Marzon”; un Torneo Regional de Tejo en modalidad por parejas, en las categorías masculino hasta 59 años, masculino mayores de 60 años y femenino libre.

➡️El evento contó con la presencia de parejas provenientes de General La Madrid, Carhué, Garré, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Tornquist, Olavarría, Darregueira y nuestra ciudad.

Posiciones finales

Femenino por Parejas – Libre

🥇 1º Graciela Otavianelli – Marisa Ciccola (Bahía Blanca)

🥈 2º Cinthia Alberca – Liliana Santarelli (Carhué – Cnel. Suárez)

🥉 3º María Calderón – Graciela Clark (Gral. Lamadrid)

Masculino por Parejas – Hasta 59 años

🥇 1º Enzo Orellano – Tato Ollerano (Cnel. Pringles)

🥈 2º Mauricio Coline – Mauricio Iglesias (Carhué)

Masculino por Parejas – Mayores de 60 años

🥇 1º Juan Colinee – Lorenzo Lette (Carhué)

🥈 2º Raúl Bortolas – Miguel Borger (Cnel. Suárez)

🥉 3º Alfredo Gardiner – Raúl Bortolas (Cnel. Suárez)

Desde el Consejo de Personas Mayores se felicita a todos los participantes por el compañerismo, la colaboración y la excelente predisposición demostrada durante el desarrollo del evento, más allá de los resultados deportivos.

🫶Asimismo, se agradece a todas las personas que colaboraron para que este Torneo Regional de Tejo fuera un verdadero éxito.