Fiesta del Deporte y Brindis de Fin de Año en Independiente

Club Independiente cerró el año con una gran fiesta del deporte y brindis de fin de año en la noche del jueves 26 de diciembre.

El Presidente de la institución Clemente Schwerdt agradeció el trabajo de todos los grupos de padres y madres colaboradores de las distintas disciplinas, socios y familias “su respaldo nos da fuerza para continuar trabajando”.

También resaltó y felicitó los logros obtenidos en todas las disciplinas e instó a toda la familia del rojo a continuar trabajando de la misma manera por el crecimiento de la institución y sus deportistas.

El momento destacado de la noche fue la despedida a dos grandes del fútbol y de la historia de Independiente de Pueblo San José: Cristian “Kika” Hernández y Martín Holzmann, ambos integrantes del equipo Campeón del 2006.

Cristián Hernández: “Le digo a los chicos que están en plena carrera que no se guarden nada, que se brinden al 100..y entonces cuando les toque este momento van a estar tranquilos pensando en que lo dejaron todo y no se guardaron nada”.

Martín Holzmann: “Me hubiese gustado retirarme adentro de una cancha, por eso les pido a los que están en actividad que sigan hasta el último momento, que no se guíen por comentarios. El fútbol me dio muchas cosas buenas y malas, pero lo mejor fueron los amigos y retirarme hoy con muchos de ellos es una de las cosas más lindas”.

Durante la noche fueron destacados los deportistas de las distintas disciplinas: Fútbol Mayor Masculino, Reserva y Femenino, Inferiores y Escuelita; Patín, Vóley, Kösser, Bochas, Taekwondo y los equipos de Futbol Senior, Del Recuerdo y Veteranos.