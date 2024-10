Este sábado vuelve el tradicional torneo Los Patoruzitos organizado por el Centro Blanco y Negro

Independiente participará con 2 equipos.

Primer fecha sábado 26 de octubre:

20:00 CAI Blanco vs. El Progreso

21:00 San Martín (ST) vs. CAI Rojo

⚡Se jugará los días sábados y un día a definir en la semana a partir de las 18:00, con cuatro partidos por noche.

Participan ➡️ Boca Juniors, Deportivo Sarmiento (2), El Progreso de Santa María, Independiente(2), San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Coronel Suárez y Blanco y Negro(2)

🤗 los esperamos en el Parque Alberdi para acompañar a los chicos en esta fiesta del fútbol formativo en esta ocasión destinado a la categoría 2013, pudiendo jugar 2014/15

ZONA A

● BLANCO Y NEGRO BLANCO

● DEPORTIVO SARMIENTO ROJO

● EL PROGRESO (SM)

● INDEPENDIENTE (SJ) BLANCO

● BOCA JUNIORS

ZONA B

● BLANCO Y NEGRO NEGRO

● DEPORTIVO SARMIENTO VERDE

● INDEPENDIENTE (SJ) ROJO

● SAN MARTIN (ST)

● TIRO FEDERAL (VB

PRIMER ETAPA (TODOS CONTRA TODOS) MAS UN CRUCE INTERZONAL

Segunda fecha:

Boca Juniors vs. CAI Blanco

Blanco y Negro vs. CAI Rojo

Tercer fecha:

Deportivo rojo vs. CAI Blanco

CAI Rojo vs. Tiro Federal

Cuarta fecha: Libres

Quinta fecha:

CAI Blanco vs. Blanco y Negro

CAI Rojo vs. Deportivo Sarmiento verde

Sexta Fecha Interzonal.-

Etapa de clasificación.

Centro Blanco y Negro Coronel Suárez