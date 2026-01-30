Más de 400 personas mayores celebraron la vida en una noche de folklore y encuentro

En el marco de una política pública sostenida por la Gestión del Intendente Ricardo Moccero, más de 400 personas que participan de la Colonia de Vacaciones del Consejo de Personas Mayores vivieron una noche inolvidable con un gran festival folklórico y cena a la canasta, realizado el jueves 29 en el predio de piletas del Club Atlético Boca Juniors.

La propuesta forma parte de una mirada integral que impulsa la Gestión de Gobierno Municipal, con el compromiso de todo el gabinete de la Gestión Moccero, promoviendo espacios de recreación, encuentro y participación activa para las personas mayores, fortaleciendo los vínculos sociales y el acceso a actividades culturales, saludables y de calidad.

La peña contó con la participación de destacados artistas locales, que acompañaron y dijeron PRESENTE de manera solidaria como Raúl Benítez, Soledad Ferreyra, la Agrupación La Tranca y el ballet “Cruz del Sur”, que aportaron su talento y jerarquizaron la propuesta con un espectáculo de gran nivel artístico.

El cierre estuvo a cargo de Gustavo Gunter, quien animó el baile popular y mantuvo la alegría en la pista hasta pasada la medianoche, en un clima de camaradería y celebración compartida.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo comprometido del equipo de profesionales del área, encabezado por el director del Consejo de Personas Mayores, Osvaldo Lezica, y el acompañamiento permanente del Intendente Ricardo Moccero, que junto a todo su Gabinete sostiene una gestión que invierte, cuida y valora a las personas mayores como protagonistas de la comunidad.