Entrega de aportes económicos a establecimientos educativos del distrito

El Intendente Interino Mauro Moccero realizó la entrega de aportes económicos a distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de fortalecer la tarea diaria que llevan adelante las instituciones.

‼️“Creemos que invertir en la educación, la cultura y el deporte es apostar al futuro de nuestra comunidad. Cada aporte es una manera concreta de acompañar a las instituciones que forman a nuestros chicos y chicas y que generan oportunidades para todos”, destacó el Jefe de Gabinete Mauro Moccero.

🏫En esta oportunidad, recibieron fondos la Escuela de Educación Agropecuaria N°1, el Jardín de Infantes N° 911, la Escuela de Educación Técnica N° 1, la Escuela de Educación Artística N° 1, la Escuela de Educación Primaria N° 42 (Estancia Lolén), la N° 4 de Santa María, la N° 9 y N° 3 de Pueblo San José; y el CFL N° 401.