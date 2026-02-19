Gran cierre de “Acción de Verano” junto al CEF Nº 70

El verano se despide a pura energía, deporte y diversión en el Balneario Municipal “Samuel Davies”. Una jornada pensada para compartir, encontrarnos y disfrutar en comunidad, con propuestas para todas las edades.

👉La actividad es organizada por el CEF Nº 70, junto a la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de encuentro y actividad física para toda la comunidad.

📅 Viernes 20 de febrero

📍 Balneario Municipal “Samuel Davies”

🕙 Turno mañana (10 a 12 hs): Newcom y tejo

🕑 Turno tarde (14 a 16 hs): Beach vóley y fútbol tenis

¡Sumate y viví el gran cierre del verano!