El seleccionado de hockey masculino pasó a la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2021

Un GRACIAS ENORME a los seleccionados de Hockey Sub 18, Sub 16 y Sub 14 y al seleccionado de Rugby por demostrar que “se puede ganar o perder, pero nunca dejar de crecer”.

La competencia continua este martes 19 en Carmen de Patagones, donde será el turno de los seleccionados de Básquet masculino Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Por último, el miércoles 20 de octubre en Bahía Blanca lo harán los equipos de Voley Sub 15 y Sub 18 femeninos.