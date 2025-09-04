EL LUNES 8 HABRÁ CLASES CON NORMALIDAD, PESE A LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que, al día siguiente de los comicios provinciales del 7 de septiembre y de los nacionales del 26 de octubre, las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas que funcionen como centros de votación.

Para garantizarlo, se implementará un amplio operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre , entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral. Las tareas incluyen el orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Se estima que las tareas demandarán unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Con ese objetivo, la cartera educativa bonaerense dispuso, mediante la Resolución 3915/2025, la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación. La medida representa una inversión de $862 millones y permitirá intervenir en 4.920 establecimientos educativos, beneficiando de manera directa a 1,87 millones de estudiantes de la provincia.