El Intendente Ricardo Moccero recibió a jóvenes del Programa de Intercambio del Rotary

El Intendente Municipal Ricardo Moccero recibió a los jóvenes que participan del programa de Intercambio de Jóvenes del Rotary, quienes se encuentran realizando su experiencia en la ciudad de Coronel Suárez.

👨‍👩‍👧‍👦Durante el encuentro, los estudiantes expresaron su alegría por la estadía en la ciudad y destacaron especialmente la hospitalidad de las familias anfitrionas, la calidez de la comunidad y el fuerte sentido de familia y pertenencia que se vive a diario en la localidad. Asimismo, señalaron que Coronel Suárez es una “hermosa ciudad” y valoraron la posibilidad de integrarse plenamente a la vida social, educativa y cultural.

🍴Entre las experiencias compartidas, los jóvenes resaltaron la gastronomía local, mencionando al asado como uno de sus platos preferidos, y las fiestas y encuentros que disfrutan junto a los amigos que fueron haciendo durante su estadía.

👨‍🎓La mayoría de los estudiantes permanecerá en Coronel Suárez hasta julio de 2026. Desde el Municipio se les dio la bienvenida, agradeciendo su visita y expresando el orgullo de recibirlos en el distrito, con el deseo de que disfruten su experiencia y regresen en el futuro.

👩‍🦰La presidenta de la Comisión de Intercambio del Rotary, Claudia Leonhardt, junto a Victoria Zoneff, presentó formalmente a los estudiantes, que permanecerán hasta julio del próximo año: Elea Cállens (Bélgica), Maia Howell (Estados Unidos), Jean Huttel (Alemania), Anastasia Sergi (Italia), Alesia Paun (Rumania), Trinity Savage (Canadá) y Alice Regniaud (Francia), quienes cursan sus estudios en las siguientes instituciones educativas: cuatro en el colegio FASTA San José, dos en la Unidad Académica “Julio Cesar Lovecchio” y otro en la escuela Parroquial San José,

👨👧Además, señaló que actualmente, siete jóvenes de Coronel Suárez realizan su intercambio en distintos países del mundo: Justina Urquiola – Suiza; Mateo Monzón – Italia; Matías Bonaterre – Estados Unidos; Tomás Osella – Francia; Catalina Culler – Australia; Maggie Urruti – Suecia y Zazu Urruti – Países Bajos.

🆗El programa de Intercambio del Rotary continúa fortaleciendo los lazos culturales, educativos y humanos, posicionando a Coronel Suárez como una comunidad abierta, solidaria y comprometida con la integración internacional.