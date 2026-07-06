“El desarrollo del interior se construye acompañando a quienes producen”

Lo dijo la senadora provincial Nerina Neumann, quien visitó Liwa Módulos, una empresa de Coronel Suárez dedicada a la construcción modular, y destacó el rol estratégico de las pymes y los emprendedores en el crecimiento del interior bonaerense.

La senadora provincial Nerina Neumann recorrió las instalaciones de Liwa Módulos, una empresa familiar de Coronel Suárez que se especializa en el diseño y fabricación de construcciones modulares para viviendas, oficinas, locales comerciales, quinchos, obradores y distintos espacios adaptados a las necesidades de cada cliente.

Durante la visita, la legisladora conoció el proceso de producción, dialogó con sus responsables y con el equipo de trabajo sobre los desafíos que enfrenta el sector, la incorporación de nuevas tecnologías y las oportunidades que existen para seguir desarrollando la industria en el interior de la provincia.

“Cada Pyme que decide invertir y generar empleo está haciendo un enorme aporte al desarrollo de nuestras comunidades, detrás de cada emprendimiento hay familias, trabajadores, innovación y una fuerte convicción de apostar por el lugar donde viven”, expresó Neumann.

La senadora también destacó que empresas como Liwa Módulos representan el perfil productivo que necesita la provincia de Buenos Aires, emprendimientos que agregan valor, incorporan tecnología y generan empleo genuino desde el interior.

“El desarrollo económico no nace en un escritorio, nace cuando hay personas que deciden emprender, invertir y asumir riesgos para producir”, dijo, y agregó: “la responsabilidad de la política es acompañarlas, generar reglas claras, facilitar la inversión y eliminar los obstáculos que muchas veces frenan el crecimiento de nuestras pymes”.

En el mismo sentido, la legisladora remarcó que “fortalecer el entramado productivo es una condición indispensable para el crecimiento de la Provincia”.

“Si queremos una Provincia con más oportunidades, debemos poner a la producción, a la industria y al trabajo en el centro de las políticas públicas. El interior bonaerense tiene talento, capacidad y un enorme potencial para seguir creciendo. Nuestro compromiso debe ser estar al lado de quienes todos los días generan empleo y construyen futuro”, afirmó.

Finalmente, Neumann agradeció la recepción del equipo de Liwa Módulos y valoró el esfuerzo de quienes decidieron apostar por Coronel Suárez para desarrollar un proyecto innovador.

“Estas son las historias que vale la pena visibilizar. Porque cuando una empresa local crece, no solo crece una empresa: crecen las oportunidades para muchas familias y se fortalece toda la comunidad”, concluyó.

Información para medios

Liwa Módulos es una empresa de Coronel Suárez dedicada al diseño y fabricación de construcciones modulares. Desarrolla soluciones para viviendas, oficinas, locales comerciales, quinchos, obradores y otros espacios, combinando innovación, eficiencia y rapidez constructiva. Integrada por un equipo joven y de espíritu emprendedor, la empresa representa un ejemplo del potencial productivo e industrial del interior bonaerense.