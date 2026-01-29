San José, Santa María y Zona Rural
Informamos que el día miércoles 28/01 a las 23:45 hs, a raíz de una falla en la
subestación, salió de servicio el sistema eléctrico.
Luego de las tareas de diagnóstico, se determinó que el inconveniente se originó en la
rotura del transformador principal. Personal de la empresa EDES, proveedora del
servicio, se encuentra trabajando en una solución provisoria hasta tanto se realice la
sustitución del mismo.
Actualmente, el suministro se está recibiendo desde el antiguo punto de
alimentación, el cual presenta limitaciones en cuanto a carga y niveles de tensión.
Por tal motivo, rogamos a los asociados realizar un uso responsable del consumo
eléctrico en los hogares, a fin de evitar nuevas interrupciones.
Agradecemos la comprensión y colaboración de todos.
COMUNICADO A LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA SAN JOSÉ.
San José, Santa María y Zona Rural
YouTube
RSS