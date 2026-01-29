COMUNICADO A LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA SAN JOSÉ.

San José, Santa María y Zona Rural

Informamos que el día miércoles 28/01 a las 23:45 hs, a raíz de una falla en la

subestación, salió de servicio el sistema eléctrico.

Luego de las tareas de diagnóstico, se determinó que el inconveniente se originó en la

rotura del transformador principal. Personal de la empresa EDES, proveedora del

servicio, se encuentra trabajando en una solución provisoria hasta tanto se realice la

sustitución del mismo.

Actualmente, el suministro se está recibiendo desde el antiguo punto de

alimentación, el cual presenta limitaciones en cuanto a carga y niveles de tensión.

Por tal motivo, rogamos a los asociados realizar un uso responsable del consumo

eléctrico en los hogares, a fin de evitar nuevas interrupciones.

Agradecemos la comprensión y colaboración de todos.