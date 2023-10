#DerechoAlaSalud Octubre Rosa: Campaña de concientización sobre el cáncer de mama

Emotivos testimonios de Cecilia Globertanz y Lorena Belo, quienes compartieron sus historias de vida y lucha contra el cáncer de mama.

Desde la secretaria de Salud a través de la Dirección de Promoción de la Salud; la doctora Diana Peralta junto a la Licenciada Mercedes Luna y el equipo de Enfermeras del servicio, llevaron adelante una serie de actividades en el marco del “Octubre Rosa” con el propósito de movilizar a la comunidad en pos de concientizar sobre los estudios para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama.

“La cura del cáncer es un 50/50; emocional y médico: si estas rodeada de personas que te acompañan con buena energía y no te tiras a llorar, el tratamiento se lleva adelante bien”, remarcó Lorena Belo quien finalizó hace un par de días el tratamiento de rayos y quimioterapia.

“Los estudios anuales y el realizarse el control personal son fundamentales para la prevención; si se detecta a tiempo, el cáncer de mama es como cualquier otra enfermedad; no hay que tener miedo”, afirmó.

Por su parte, Cecilia Globertanz, comentó su experiencia en la utilización del “casco frío” para evitar la caída del pelo.

“Es duro, pero se puede, me informe y lo armé yo misma y evité que se me caiga el pelo durante el tratamiento de quimioterapia”, aseguro Cecilia quien agregó “muchas veces te dicen cáncer y pensas en muerte; pero no es así; con energía positiva y tratamiento se lo puede vencer”, expresó.

La doctora Diana Peralta informó que, durante todo el mes de octubre y los demás meses del año, desde el servicio de Ginecología que funciona en el Hospital Municipal Doctor Raúl Caccavo, se realizan econgrafías y mamografías para que las mujeres se realicen los controles necesarios.

“Nos pareció una buena propuesta hablar de cáncer con personas que pasaron por el tratamiento para que ellas pudieran contar en 1° persona su experiencia”, destacó y agradeció la participación del Consejo de Personas Mayores con una clase de Zumba con la alegría de la profe Ivonne Bottero, como así también, hubo una clase de ritmos latinos a cargo de la profesora de la Instructora Romina Vallejos y de Biodanza con la profesora Alicia Hipperdinger.