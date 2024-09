Deportes: Continúa la competencia regional de los Juegos Bonaerenses 2024

Con mucho orgullo, celebramos el desempeño de las delegaciones de Coronel Suárez en los Juegos Bonaerenses 2024. Aunque los resultados no fueron suficientes para alcanzar todas las finales, nuestros deportistas brillaron con su esfuerzo, dedicación y compañerismo. Felicitamos al equipo de Fútbol Sub 14 libre, que logró su ansiado pase a Mar del Plata. ????

Todas las miradas están puestas en la categoría Sub 18 de hockey, que competirá el próximo lunes a las 11 contra Monte Hermoso en la cancha del Coronel Suárez Rugby & Hockey Club, en busca de un lugar en la final.

Los equipos de rugby Sub 14, hockey femenino Sub 14 y Sub 16, dieron batalla hasta el último minuto, mientras que el equipo de fútbol Sub 14 libre, logró su ansiado pase a la gran final en Mar del Plata.

La Dirección de Deportes agradece a cada uno de estos jóvenes por su compromiso, su excelente comportamiento y el trabajo en equipo que va más allá de la competencia. Nos enorgullece que representen a Coronel Suárez con tanto valor y determinación. ¡Este es solo el comienzo, sigamos soñando en grande! ????

#JuegosBonaerenses2024 #OrgulloSuarense #DeporteYCompromiso