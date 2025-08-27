Coronel Suárez adhiere al uso del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal

Visto la Ordenanza N° 8.407 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, adhirió a la Ley Provincial N° 15.427, que establece en todo el territorio bonaerense la implementación del logotipo “Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal”, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

🫶El mismo representa un emblema de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar entornos más justos, equitativos y libres de barreras.

🤝Con esta adhesión, Coronel Suárez reafirma su compromiso con la integración plena y la construcción de una comunidad que respete los derechos de todas las personas.