Cuidar la salud también es prevenir: se realizó una jornada gratuita de testeos en Plaza San Martín

Durante la mañana de este miércoles 18 de marzo, la Plaza San Martín fue escenario de una jornada de testeo gratuita y confidencial, abierta a toda la comunidad, donde se realizaron estudios de sífilis, HIV y hepatitis C.

👉🏻La actividad fue organizada por la Secretaría de Salud del Municipio, a través de la Dirección de Enfermería y el servicio de Infectología del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” de Coronel Suárez.

👏Durante la jornada, vecinos y vecinas se acercaron para realizarse los testeos, reafirmando la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

📝Además, se generó un espacio de charla y orientación, donde profesionales brindaron información y respondieron consultas sobre enfermedades infecciosas y su prevención.

🙌🏻La propuesta volvió a poner en valor la importancia de acercar este tipo de acciones a la comunidad, promoviendo el cuidado de la salud y el acceso a información confiable.