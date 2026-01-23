Comenzó la obra del nuevo pozo de agua sobre avenida Casey

Cumpliendo el compromiso asumido por la Gestión de Gobierno Municipal para fortalecer el servicio de agua potable, se inició la obra del nuevo pozo sobre avenida Casey, una intervención clave para mejorar el abastecimiento y la presión en distintos sectores de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, ingeniero Mario Abelardo, informó que, si las condiciones técnicas acompañan, en aproximadamente 45 días el pozo podría estar operativo, aportando una nueva fuente de agua al sistema.

Esta obra forma parte del plan integral de infraestructura que impulsa el Municipio para garantizar servicios esenciales de calidad y acompañar el crecimiento de Coronel Suárez.