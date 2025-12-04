Personal del Comando de Prevención Rural Cnel. Suárez marco de O.S.37/25 en la labor conjunta personal de la Oficina de Bromatología Municipal, realizaron inspecciones de comercios rubro carnicerías

Procediendo a Inspeccionar comercio denominado Lo De Peit, sita en Av. Alemanes de Volga Nro. 4644 Pueblo San José partido de Cnel. Suárez, en donde se constata en cámara frigorífica la existencia de dos medias reses de 110 kg cada uno, 01 cuarto y tres paletas todos los cortes de carne vacuna que carecían de sello vegetal y sanitario como también de troquel de planta de faena por tal motivo carece de su trazabilidad

Por consecuencia se realizó el decomiso de los cortes antes mencionados por infracción a lo Articulado en el Art. 248 del Código Alimentario Argentino y Ordenanza 3408 Capitulo 1 inc. O dándole intervención al Juzgado de Faltas de Cnel. Suarez. –

Posteriormente se procedió a la desnaturalización de los cortes cárnicos.

Asimismo es dable hacer mención que la totalidad de la carne secuestra no reunía las condiciones sanitaria necesarias para que pueda ser consumidas por personas desconociendo su trazabilidad