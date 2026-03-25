APREHENSIONES, DETENCIONES E INFRACCIONES VARIAS EN EL DISTRITO

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa los resultados de los distintos operativos y actuaciones desarrollados en la totalidad del distrito:

*APREHENSIÓN POR HURTO (ESCLARECIDO)*

Con fecha 20 de marzo de 2026, siendo las 23:50 hs, personal policial, alertado por el Centro de Monitoreo en intersección de calles Alsina y Mitre, procedió a la aprehensión de un masculino de 21 años identificado como Fausto Andrade, quien circulaba a bordo de una bicicleta denunciada como sustraída.

El hecho se originó a raíz de denuncia radicada por una vecina de 48 años, quien manifestó que autores ignorados, sin ejercer violencia, sustrajeron una bicicleta marca Corratec Race, rodado 24, de colores blanco y rojo, la cual se encontraba en el patio de su vivienda.

Intervienen la UFIJ Nº 15 y la UFIJ Nº 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

*APREHENSIÓN POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO*

El día 21 de marzo de 2026, siendo las 18:30 hs, personal policial procedió a la aprehensión de un masculino de 30 años, identificado como Roberto Gardier, en calle Olavarría al 1000, quien se encontraba dentro del domicilio de su ex pareja sin autorización.

Interviene la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

*DETENCIONES POR INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 72 Y 74 DE LA LEY 8031/73*

Con fecha 22 de marzo de 2026, en horas de la mañana, en intersección de calles Guayaquil y Av. Los Molinos, se procedió a la detención de tres masculinos identificados como Nobile Lucas, Uranga Juan y Saldias Federico, todos mayores de edad, quienes se encontraban en estado de ebriedad ocasionando disturbios en la vía pública.

Asimismo, el día 24 de marzo de 2026, siendo las 03:50 hs, en Grand Bourg y Av. San Martín, se procedió a la detención de Agustín Ullman de 28 años por hechos similares.

En ambos casos intervino el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

*INFRACCIONES A LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24.449*

Durante distintos operativos de control vehicular realizados en el distrito, se labraron infracciones por incumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito:

En Huanguelén, se infraccionó a una conductora de 18 años por circular con licencia vencida.

En Av. 12 de Octubre y Los Patos, se infraccionó a un conductor de 41 años, procediéndose además al secuestro del vehículo por carecer de documentación obligatoria.

En Av. Alemanes del Volga y Olavarría, se infraccionó a una conductora de 27 años, secuestrándose el rodado por falta de documentación exigible.

En Av. 12 de Octubre y 17 de Agosto, se procedió al secuestro de una motocicleta por falta de licencia de conducir y seguro obligatorio.

Interviene el Juzgado de Faltas Municipal.

*INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES – SECUESTRO DE VEHÍCULOS*

El día 23 de marzo de 2026, se procedió al secuestro de una motocicleta por circular con escape modificado, en infracción a la Ordenanza Municipal Nº 8305.

El día 24 de marzo de 2026, se procedió al secuestro de otra motocicleta por infracción a la misma normativa vigente