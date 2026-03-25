90 nuevos lotes entregados en Santa Trinidad y ya son cerca de 500 adjudicados

En un contexto nacional atravesado por la paralización de la obra pública y la discontinuidad de programas de vivienda, la Gestión de Gobierno Municipal continúa impulsando políticas concretas para garantizar el acceso a la tierra. En ese marco, se realizó el sorteo de 90 terrenos para familias del distrito en Pueblo Santa Trinidad, alcanzando cerca de 500 lotes adjudicados.

El intendente municipal Ricardo Moccero destacó la decisión de sostener esta política pública como eje de gestión, en articulación con los vecinos que hacen posible la construcción de sus viviendas.

“Mientras el Gobierno Nacional decidió cortar los créditos y paralizar los planes de vivienda, en Suárez elegimos seguir adelante, articulando con los vecinos para que puedan acceder a su lote y construir su casa.”

Asimismo, explicó el mecanismo implementado por el Municipio para dar continuidad a estas acciones.

“Estamos entregando lotes a familias que tienen la posibilidad de construir, y ante la falta de financiamiento nacional, impulsamos un sistema de aporte accesible que nos permite garantizar la obra de electrificación. De esta manera, aseguramos las condiciones necesarias para que cada terreno pueda convertirse en un hogar.”

En ese sentido, Moccero remarcó la importancia de sostener respuestas concretas ante la ausencia de programas nacional como fue en su momento el PROCREAR.

“Con estos 90 nuevos lotes entregados, llegamos a cerca de 500 familias que hoy tienen la oportunidad de proyectar su vivienda. Es el resultado de una política pública sostenida, con un Estado municipal presente que acompaña y genera respuestas.”

Además, valoró el compromiso de las familias y el trabajo del equipo del Instituto de la Vivienda Municipal.

“Quiero destacar el trabajo del doctor Luciano Leibold y todo su equipo, y agradecer a cada vecino por la confianza. Cuando hay decisión y trabajo conjunto, los resultados llegan.”

La actividad se desarrolló con la participación del escribano Agustín Matta y funcionarios del Instituto de la Vivienda, garantizando la transparencia del proceso.

Por su parte, el director del área, Luciano Leibold, reafirmó la continuidad de estas políticas.

“Vamos a seguir trabajando para que más familias puedan acceder a su lote y avanzar hacia la vivienda propia”.

Participaron del sorteo el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, la secretaria Privada doctora Inés Frayssinet, el delegado de Pueblo Santa Trinidad, Guillermo Appelhanz y el equipo de la dirección de Viviendas.