Ricardo Moccero entregó 28 terrenos a vecinos de Pueblo Santa Trinidad y San José

El Intendente destacó que en dos años ya se entregaron más de 300 lotes, gracias a un programa municipal que garantiza a las familias suarenses la posibilidad de acceder a la tierra y construir su hogar. Además, valoró la “confianza” depositada por los vecinos en la gestión, y confirmó que continuarán con la entrega de terrenos en los próximos meses.

👨‍👩‍👦El Jefe Comunal de Coronel Suárez Ricardo Moccero concretó en la noche del lunes 18 de agosto, la entrega de 28 terrenos municipales —12 en San José y 16 en Santa Trinidad— a familias beneficiarias que avanzan en el camino hacia la casa propia.

❗“Hace dos años estábamos sin terrenos, sin el banco de tierras para construir viviendas, e hicimos todas las gestiones para volver a contar con esta herramienta tan fundamental. En este tiempo ya hemos entregado más de 300 terrenos”, subrayó Moccero.

🙌“Esta es una gran posibilidad de construir su hogar a través de un programa accesible para tener su terreno”, añadió.

➡️La política habitacional es impulsada por la Gestión de Ricardo Moccero a través de la dirección de Viviendas, coordinada por Luciano Leibold, quien puso en valor el compromiso de la comunidad y la decisión política del Intendente para llevarlo adelante.

💪“En un momento tan complejo, donde se ponen en duda cuestiones fundamentales como la presencia del Estado para garantizar el acceso a la tierra, tenemos un intendente que respalda políticas que tanta falta nos hacen, como la vivienda, la educación y la salud. No vamos a dejar de trabajar por ustedes, que se lo merecen por el esfuerzo que hacen a diario”, remarcó el funcionario.

💯“Con esta nueva entrega, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la vivienda y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo el banco de tierras municipal y generando condiciones para que más vecinos y vecinas puedan proyectar y construir su hogar” aseguró el Intendente Ricardo Moccero.