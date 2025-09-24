𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: “𝗘𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮, 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗮𝘃𝗶𝗼́𝗻”

El Intendente Interino Mauro Moccero junto a la directora de Educación del Municipio, Anahi Barreneche, presentó el programa “En la escuela, modo avión”, una propuesta que busca promover el bienestar digital y la salud integral de los adolescentes en las escuelas secundarias del distrito.

El programa comenzó a implementarse en la Secundaria N° 9 “Astor Piazzolla” de Coronel Suárez y en la Secundaria N° 12 de Pueblo San José, donde se realizó la primera experiencia piloto junto a los estudiantes.

La iniciativa invita a los jóvenes a entregar voluntariamente sus celulares al ingresar a la institución, para retirarlos al finalizar la jornada escolar o durante los recreos. El objetivo no es prohibir, sino generar un espacio libre de distracciones que favorezca la atención, el aprendizaje, la socialización y el desarrollo de vínculos cara a cara.

Como contrapartida, los estudiantes son protagonistas: ya que proponen junto a sus directores y a la Gestion de Gobierno Municipal, qué actividades desean sumar en los recreos, desde deportes, juegos de mesa o ping pong, hasta actividades artísticas. De esta manera, se recupera el valor del encuentro, el diálogo y el juego compartido.

En el lanzamiento, el Intendente Interino Mauro Moccero agradeció la buena onda de los alumnos, quienes recibieron el programa con entusiasmo y alegría.

“Ellos son los verdaderos protagonistas de este proyecto, que busca volver a conectarse con los amigos, con el juego y con la vida en comunidad, sin dejar de lado la importancia de la tecnología como motor de desarrollo”, expresó.

El programa fue presentado también al ministro de Educación bonaerense Alberto Sileoni, que acompañó la iniciativa, y contó con la presencia de la directora de Educación Municipal, Anahí Barreneche.

Con esta propuesta, la Gestión de Gobierno Municipal reafirma su compromiso de cuidar la salud emocional de los jóvenes, potenciar sus aprendizajes y fortalecer la vida escolar como espacio de encuentro, comunidad y construcción de futuro.